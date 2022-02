12:35

La conferma è arrivata dalla stessa compagnia: Crystal Cruises annuncia la fine delle operazioni, aggiungendo che tutti i 238 dipendenti della sua base di Miami sono stati licenziati e stanno chiudendo le attività.

La compagnia ha depositato un Worker Adjustment and Retraining Notification Act presso le autorità della Florida e ha concluso la procedura dei licenziamenti. “Stiamo intraprendendo un piano di liquidazione a beneficio dei creditori” ha detto Crystal in una lettera indirizzata al Dipartimento per le opportunità economiche della Florida e al sindaco di Miami Francis Suarez.



Le richieste dei creditori

“Una decisione difficile ma necessaria, dato l’attuale contesto economico e i recenti sviluppi della nostra società madre, Genting Hong Kong” ha commentato il presidente e amministratore delegato ad interim Jack Anderson, secondo quanto riportato da TravelMole.



Secondo quanto riportato da businessinsider.com la Genting Hong Kong nel 2020 ha registrato una perdita record di 1,7 miliardi di dollari, a causa delle ondate pandemiche che hanno bloccato tutto il settore.



Un tribunale della Florida ha incaricato la società Michael Moecker & Associates di gestire le richieste di creditori. Una situazione decisamente ingarbugliata, che include i reclami di passeggeri, agenti di viaggi, fornitori e dipendenti.



Discorso a parte quello sui rimborsi, che si presenta molto complicato: la Federal Maritime Comission ha infatti risposto alle richieste dei passeggeri che avevano già prenotato una crociera Crystal con una procedura di rimborso specifica che, però, riguarda solo le crociere in partenza da un porto statunitense.



Nelle scorse settimane due navi Crystal - la Symphony e la Serenity - erano state sequestrate alle Bahamas per un conto di oltre 4,6 milioni di dollari di carburante non pagato.