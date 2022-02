Il Tucano pianifica la ripresa: i programmi per il 2022

12:53

Tutto è pronto in casa de Il Tucano per affrontare il 2022. Nonostante le difficoltà del periodo pandemico, l’operatore non si è fermato, pianificando una programmazione che guarda al ritorno nelle Americhe, in Asia e in Africa. “Sono trascorsi ormai due anni da quando siamo stati coinvolti in modo drammatico dalla pandemia. È stato molto difficile gestire questo periodo senza poter elaborare progetti a lunga scadenza. Ciò nonostante abbiamo continuato a lavorare allo scopo di migliorare tutta la nostra programmazione - scrive in una nota Willy Fassio, titolare del t.o. -: ogni singolo itinerario è stato verificato e, ove necessario, migliorato”.

L’operatore si è concentrato prima sulla Penisola, per poi tornare a impegnarsi sulle destinazioni estere, nella speranza di una completa riapertura. “Al fine di poter continuare a lavorare, ci siamo dedicati alacremente al prodotto Italia. Non abbiamo proposto i tour tradizionali ma siamo andati in cerca di un’Italia minore con quella tipologia di viaggi che da sempre rappresenta la nostra filosofia”.



Le speranze per l’estero

Sul fronte medio-lungo raggio, attualmente, aggiunge Fassio, “il nostro impegno maggiore è ancora rappresentato dalle destinazioni del Nord Europa, con particolare attenzione all’Islanda che al momento attuale segna, come già per l’anno passato, una forte crescita. Di positivo, la recente apertura dell’Arabia Saudita. Un Paese particolare, con rovine archeologiche di epoca nabatea veramente eccezionali e sino a poco tempo fa sconosciute. Un viaggio in Arabia Saudita permette di confrontare tecnologia e antichità, città modernissime e tradizioni autentiche”.



L’operatore confida anche nella riapertura delle Americhe e dell’Asia. “È di questi giorni la notizia dell’apertura di alcuni Paesi del Sud America, ovvero Perù, Argentina, Cile e Colombia. Speriamo nell’apertura a breve anche della Bolivia e dell’Ecuador con lo straordinario viaggio alle Isole Galápagos. Purtroppo siamo ancora bloccati per quanto concerne il Centro America, l’Africa, gran parte dell’Asia, del Sud-Est Asiatico e soprattutto dell’India”.



Nell’attesa della svolta, il team de Il Tucano ha già messo in piedi una programmazione per non farsi trovare impreparato. “Abbiamo approntato un calendario di partenze di gruppo per tutte le destinazioni, anche quelle che solo prossimamente si apriranno al turismo. Alcune delle nostre proposte sono previste con l’assistenza culturale di specialisti”.