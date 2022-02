Formazione: Quality Group firma il nuovo master in Digital Tourism

15:05

È aperto sia agli agenti di viaggi, sia ai diplomati o laureati in discipline turistiche il nuovo Master Digital Tourism PR Specialist che porta la firma di Quality Group e inizierà il 15 marzo.

Un ulteriore investimento sulla formazione che, secondo il direttore commerciale Quality Group Marco Peci (nella foto), oggi “è fondamentale per raggiungere il consumatore moderno che si informa, interagisce e acquista attraverso i device. È nata così la Quality Group Academy con approfondimenti su Paesi, destinazioni e prodotti e da questa ha preso vita la Digital Evolution con lezioni tenute da Andrea Bosetti di Marketing Digital Mind per acquisire le basi del marketing digitale”.



Il professionista 3.0

Da questa collaborazione nasce oggi il Master Digital Tourism PR Specialist, che ha l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie per diventare un Digital Tourism PR Specialist, un professionista 3.0 che all’expertise classica di un agente di viaggi possa affiancare competenze tecniche nella comunicazione e marketing digital.



Il master si sviluppa in quattro moduli dedicati ai fondamenti di digital marketing, di storytelling e copywriter, di produzione video e fotografica in ambito turistico. Tra i temi anche la gestione dei social media, la gestione delle fonti, la creazione di contenuti coinvolgenti e la valorizzazione del proprio brand, oltre che digital advertising in ambito social media e gestione budget, PR Social e digital e competenze culturali sulle destinazioni turistiche.



La durata e il team

La durata totale del master sarà di 80 ore e le lezioni si terranno dal 15 marzo al 20 luglio, con 2 o 3 incontri settimanali live, online e con repliche on demand. Alcune delle tematiche che saranno oggetto di studio approfondito nel corso del master saranno affrontate anche nei quattro webinar di Digital Evolution programmati tra febbraio e marzo, dedicati a differenti tematiche: social media strategy, comprendere il digital marketing e content creation.



Il team dei formatori del master sarà composto da Andrea Bosetti, ceo di Marketing Digital Mind, Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group e Giovanni Zinnato, content specialist di Quality Group. A loro si affiancheranno product manager di Quality, i formatori di Marketing Digital Mind e altri ospiti.