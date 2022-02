08:04

I tour operator tentano di voltare pagina e accanto al Mare Italia cominciano a riaffacciarsi anche altre destinazioni a medio raggio. In casa Futura Vacanze si guarda anche al Mare Estero, che sta finalmente tornando a dare segni di vitalità.

Focus Mare Italia

“Data la situazione che si è ripresentata in questi ultimi mesi e che va via attenuandosi, naturalmente il trend viene trainato dal prodotto che come lo scorso anno dà più sicurezza: il mare Italia. In particolar modo vediamo crescere i numeri al momento su Sardegna, Puglia e Calabria”. Il direttore commerciale Belinda Coccia (nella foto) riconferma comunque che “Uno dei segnali più positivi anche per l’estero sono le prenotazioni concentrate su Mar Rosso e Porto Santo per il periodi di Pasqua e ponti di primavera. Soprattutto per la nostra destinazione esclusiva di Porto Santo, nell’arcipelago di Madeira, stiamo registrando numeri interessanti sia lato gruppi sia individuali”.



Il trend delle prenotazioni

Le prenotazioni di Futura Vacanze si concentrano sui “Futura Club e, a seguire, sui Futura Style”. Ancora imperante il fenomeno del last minute, anche se qualche segnale in controtendenza inizia ad arrivare. “Negli ultimi due anni abbiamo assistito, per ovvie ragioni legate alla pandemia, ad un generalizzato cambiamento nel processo di acquisto dei clienti. I trend attuali iniziano a mostrare timidi ma ben auguranti segnali in controtendenza”.



Cresce l'offerta

Fra gli obiettivi dei tour operator anche quello – pressante – di riconvertire i voucher emessi in prenotazioni. “Il numero di voucher in giacenza non rappresenta per Futura un dato significativo, perché grazie al prodotto mare molti sono già stati riutilizzati e molti si stanno convertendo ora in nuove prenotazioni. La differenza oggi sta nel fatto che finalmente, grazie al reinserimento di altre mete, possono essere convertiti in varie tipologie di vacanza, dalla montagna, all’estero passando per il benessere, oltre che per il mare Italia”.



Le novità di prodotto

Fra le novità 2022, Coccia sottolinea come “Puglia, Calabria e Campania sono le tre regioni con nuovi ingressi Futura Club per la stagione estiva 2022. Riscontro ottimo da parte del mercato per il Futura Club Barone di Mare a Torre dell’Orso, il Futura Club La Praya a Pizzo Calabro e il Futura Club Eleamare a Ascea Marina. Le tre regioni sono molto importanti nel panorama del prodotto Italia anche da un punto di vista strategico sul piano trasporti”.



I prezzi

E i prezzi? “Quest’anno abbiamo deciso di mantenere alta l’attenzione sulla flessibilità, sulle esigenze delle famiglie con bambini e, naturalmente, sui trasporti, con promozioni ad hoc e offerte previste da listino. Inoltre, abbiamo deciso di non regolamentare totalmente il nostro advance booking su date stabilite, prediligendo invece contingentamenti di disponibilità”. I.C.