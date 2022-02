Il lusso di Msc: cerimonia della moneta per la prima nave del brand Explora Journeys

09:49

Prosegue l’espansione della flotta di Msc Crociere. Si è tenuta ieri a Monfalcone la cerimonia della moneta per Explora I, la prima delle quattro unità di lusso commissionate al cantiere per la linea Explora Journeys.

La nave entrerà in servizio a maggio del 2023. L’anno successivo arriverà invece la gemella Explora II. Le altre due unità entreranno in servizio rispettivamente nel 2025 e nel 2026.



Le quattro navi, precisa la compagnia in una nota, hanno richiesto un investimento di 2 miliardi di euro.



“L’Italia è un paese strategico per tutto il settore marittimo e per questa ragione il gruppo Msc ha investito e continua a investire in modo significativo nel Belpaese - sottolinea Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc -, creando ricadute economiche e occupazionali di assoluto rilievo e posizionandosi non solo come il primo gruppo del settore dello shipping a livello nazionale, ma anche come uno dei principali investitori internazionali del sistema economico italiano. Soltanto per la costruzione delle 8 navi Seaside e Explora della Divisione crociere del gruppo, l’investimento complessivo ammonta a quasi 6 miliardi di euro, generando un impatto economico complessivo per l'Italia di 27 miliardi di euro”.