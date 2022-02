Shiruq, successo del primo Lab per agenti dedicato all’Arabia Saudita

10:32

Shiruq lancia il suo primo Lab dedicato all’Arabia Saudita, organizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority. Il tour operator parte così con il programma di formazione, informazione ed intrattenimento rivolto agli agenti di viaggi.

L’evento si è svolto presso la sede del t.o. milanese in via Venti Settembre. La sessione formativa, volta a fornire concreti strumenti di vendita, ha affrontato i molteplici aspetti della destinazione, dalle suggestioni alle informazioni più pratiche, ponendo il focus sul nuovo itinerario L’eco delle montagne e il canto del deserto firmato dalla product manager Francesca Lorusso.



La sessione formativa è stata condotta da Valentina Soggiu e Alberto Truffa di Saudi Tourism Authority e da Francesca Lorusso, product manager e direttrice di Shiruq, che spiega: "Siamo felici di riscontrare interesse ed entusiasmo per la destinazione da parte degli agenti di viaggi e siamo lieti di collaborare con Saudi Tourism Authority nella promozione di una destinazione così intrigante, che con audacia si apre al turismo mostrandosi in tutte le sue sfaccettature”.



"ShiruqLab è il nostro programma di formazione per gli agenti di viaggi; prevede incontri in presenza e virtuali, eventi, una piattaforma dedicata, consulenze mirate su destinazioni e prodotti, ma anche su digital marketing, neuro selling, mind training e molto altro. Un canale interamente dedicato agli agenti, risorse per noi importantissime con le quali vogliamo realizzare sinergie di valore per una ripresa reale, duratura, condivisa” aggiunge Luca Argelà, responsabile commerciale del t.o.