08:35

Malgrado tutte le difficoltà, malgrado la crisi politica internazionale, bisogna andare avanti. E l’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza testimonia come sia possibile tornare a programmare le mete a lungo raggio per un graduale ritorno a una ‘nuova normalità’. “Al momento non è possibile valutare o analizzare un’eventuale ricaduta della crisi tra Russia e Ucraina sulle prenotazioni – commenta il ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Curzi (nella foto), nell’inchiesta pubblicata oggi su TTG Italia, online anche sulla digital edition -. Quanto stiamo vivendo ha un impatto emotivo totalmente diverso da quanto generato con la pandemia ed è molto più triste”.

Il manager tuttavia guarda avanti. “Stiamo riprendendo l’attività e per molte destinazioni che in questi mesi ci sono state richieste dal mercato come Australia, Messico o Giappone, finalmente possiamo finalizzare le prenotazioni. Il mercato sta rispondendo, c'è voglia di tornare a viaggiare".

L’inchiesta con gli interventi di alcuni dei principali player attivi sul mercato del Centro-sud è disponibile su TTG Magazine di oggi, online sulla digital edition.