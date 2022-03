Siramani, crociere in caicco e Madagascar esclusivo nel nuovo catalogo

13:27

Approderà presto nelle agenzie il nuovo catalogo Siramani dedicato alla programmazione sul medio e lungo raggio. “Arriverà entro la metà di aprile e contiene un riassunto della nostra programmazione completa tra Sicilia, medio e lungo raggio con l’inserimento di alcuni tour anche molto particolari, oltre ai classici, negli Usa, Messico, Canada e Madagascar”, anticipa in una nota Gianluca Propoli (nella foto), direttore vendite e marketing del t.o.

Sulla copertina, aggiunge, “ho voluto inserire il payoff Emozioni In Viaggio che, da qualche tempo, compare anche sui nostri canali social proprio, perché ci teniamo ad identificarci come t.o. che regala emozioni dal primo all’ultimo minuto della vacanza”.



Le novità

Diverse le novità in serbo per la stagione 2022. Tra queste, proposte in caicco con 5 cabine e bagni privati (appena acquistato dall’operatore e in fase di personalizzazione). Il caicco salperà ogni sabato da maggio a settembre, alternando crociere di 7 notti alle isole Eolie (da Milazzo) ed Egadi (da Palermo) per poi raggiungere le Canarie in inverno (da Tenerife).



Sul Madagascar, l’operatore proporrà un piccolo resort con 8 lodge, in esclusiva a Nosy Be. Di gestione italiana, la struttura garantirà agli ospiti un soggiorno all’insegna della natura e della esclusività.