Viaggi in bus e caro carburante: “No agli aumenti, c’è un piano B”

"Gli operatori specializzati nei viaggi di gruppo in bus hanno un 'piano B' contro il caro carburante. Sebbene le fluttuazioni del fuel rappresentino un onere ulteriore rispetto all'aumento delle spese energetiche degli alberghi, così come dei servizi accessori, obiettivo primario resta la messa in sicurezza delle prenotazioni. "Stiamo monitorando da una parte l'andamento della domanda - spiega Domenico Cocozza, direttore programmazione Boscolo - dall'altra quello dei costi generali, ma non siamo intervenuti sui listini. Ci stiamo accordando con partner e fornitori per evitare aumenti di prezzi almeno per questo primo inizio di stagione. Confermiamo invece la nostra scelta di puntare, come sempre e ancor di più, sulla qualità...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)