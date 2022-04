08:04

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Chissà se i tour operator si sono ispirati alla celebre frase di Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo quando, all’insegna del cambiamento, hanno tentato per l’ennesima volta di fare quadrato e unire le forze in un progetto “paritario” come ‘Ricomincio da te’.

Quel che è certo è che alcuni tentativi di collaborazione succedutisi negli anni non sono riusciti a durare a lungo. Ultimo in ordine di tempo TOgether, lanciato nell’ottobre 2020, in piena pandemia, e mai di fatto mai decollato. Certo, il periodo era oggettivamente drammatico e la ripartenza ancora molto lontana.



L’aria che si respira adesso è assai diversa e una mossa commerciale come quella intrapresa dai sei t.o. potrebbe ora funzionare. I nomi non sono nuovi a iniziative di questo tipo: alcuni degli aderenti al progetto del 2020, che allora aveva coinvolto Alidays, GoWorld, Guiness Travel, Idee Per Viaggiare, Msc Crociere, Naar, il Gruppo Nicolaus, Quality Group e TH Resorts, si sono lanciati nella nuova avventura, che comincia da un roadshow ma che dovrebbe arricchirsi via via di contenuti.



Al momento i partner hanno tutti sede nel Centro-Sud Italia e, forse non a caso, hanno avviato il roadshow con tappe nel Nord. I partecipanti all’iniziativa congiunta, sono GoWorld, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Msc Crociere, Gruppo Nicolaus e Ota Viaggi. Ognuno si è occupato di qualche aspetto specifico e l’obiettivo resta quello di raggiungere più agenzie possibile grazie all’unione di intenti fra t.o. Il nome del roasdshow, ‘Ricomincio da te’ vuole significare che il nuovo inizio parte sempre dal trade.



