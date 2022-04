di Remo Vangelista

08:27

E’ partito dal Piemonte per andare nell’isola di Ischia. Dove ha preso casa e scrivania da direttore commerciale e marketing di Imperatore Travel. Un tour operator che fa ovviamente del mare il suo mondo di business ma non disdegna puntate in altre aree. Per questo Roberto Natali, dopo tanti anni di militanza sul fronte distributivo, ritorna a navigare nell’area produzione. In una fase di mercato dove anche Imperatore vuole riprendersi spazi e fatturato dopo 2 anni travagliati.

Servirà sangue freddo, pianificazione e un piano di largo respiro.



Natali, partito da Alpitour e transitato in Welcome dopo tanti anni torna nel mondo t.o. Cosa gli ha detto Polito per convincerla?

Per me è una grande soddisfazione approdare nell’azienda di Luigi Polito. Conoscevo bene questa impresa. Ho riaperto un discorso che avevo avviato anni fa con Alpitour, ai tempi di Isoardi. Diciamo che sono passate tante stagioni, ma ho intrapreso questa nuova avventura con convinzione ed entusiasmo.



Con quali progetti?

Ho preso casa ad Ischia per vivere in maniera totale questo nuovo incarico. Abbiamo l’ambizione di poter fare bene il prodotto Italia proponendo Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna oltre alla nostra isola ovviamente.



Ma avete in mente anche progetti legati ai tour in Italia per attrarre i mercati esteri?

Stiamo lavorando su tutti i fronti e nel 2022 vogliamo metterci in gioco anche su altre mete del Nord Italia perché abbiamo valutato che i margini di crescita sono ancora notevoli. Se proponi prodotti di livello guadagni spazi di mercato. Su questo vogliamo scommettere, portando clienti di un certo tipo che vogliono servizi, trasporti e programmi su misura.



La distribuzione esce malconcia dalla pandemia. Cosa vi aspettate dal 2022?

Le agenzie valgono il 90% del giro d’affari di Imperatore. Per noi il canale diretto ha un impatto molto limitato. Sono certo che quest’anno i tour operator per ripartire avranno bisogno di giocare di sponda con la distribuzione. Per questo ho rinnovato i contratti con i vari network e intendo lavorare al fianco delle adv. Conosco bene quel mondo e sono certo che porterà ancora risultati.