09:40

Un regalo di Pasqua al settore arriva dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che mette sul piatto 1,4 miliardi per le imprese del comparto.

Su richiesta del ministro, infatti, il Cipess, Comitato interministeriale per la politica economica e lo sviluppo sostenibile, ha approvato una delibera a favore del settore turistico che stanzia 600 milioni a valere sul Fondo Rotativo Imprese, gestito dalla Cassa depositi e prestiti. Su questi finanziamenti, dedicati e accessibili alle aziende del comparto, il tasso di interesse è stato definito allo 0,5%.



Altri 600 milioni verranno inoltre messi a disposizione del sistema bancario, sempre per facilitare l’accesso al credito delle imprese turistiche. Il ministro firmerà una convenzione con Cassa depositi e presiti ed Abi per definire le modalità dell’intervento messo in campo dalle banche.



Inoltre, a queste iniziative finanziarie si aggiungono 180 milioni a fondo perduto a favore delle strutture ricettive. Si tratta di interventi che vanno a completare quelli già in corso riguardanti il credito d’imposta definito con il programma Pnrr Turismo.