Costa abbatte i pregiudizi sulle crociere con la piattaforma Believers

08:47

Abbattere i pregiudizi sulle crociere. Questo l’obiettivo di Believers, la nuova piattaforma di comunicazione di Costa Crociere, firmata dall’agenzia indipendente Herezie Parigi.

Già attiva in Francia e Spagna, la piattaforma debutta anche nella Penisola per raccontare il viaggio con Costa come un modo unico di esplorare il mondo, facendo leva su una serie di unique selling proposition che caratterizzano l’offerta della compagnia.



“Lanciamo anche in Italia questa nuova piattaforma di comunicazione in un momento importante per il nostro brand e per il turismo in generale, che segna una ripartenza non solo in comunicazione ma anche nel business – spiega in una nota Francesco Muglia, vice president global marketing di Costa Crociere -. Abbiamo voluto farlo in modo diretto, partendo proprio dalle barriere dei clienti verso la crociera e raccontando le Usp del nostro prodotto che sono in grado di trasformare gli ‘scettici’ in ‘believers’. Il linguaggio utilizzato recupera anche quell’ironia e quella leggerezza che sono parte del Dna del nostro brand”.



Al centro della creatività pensata dall’agenzia Herezie Parigi c’è l’idea di abbattere i pregiudizi più comuni sul mondo delle crociere, quali ad esempio il fatto di non avere il tempo sufficiente per esplorare una destinazione o la paura di incappare in costi extra. Questi pregiudizi vengono espressi in maniera diretta, nel corso di una breve intervista, dai protagonisti del film, che non hanno mai provato l’esperienza Costa. E vengono sfatati dalla scoperta di quanto Costa offra ai propri ospiti. La campagna invita quindi a non credere ai luoghi comuni sulle crociere ma, come dice il pay-off che la chiude, a credere ai propri occhi.



La nuova campagna si declina in due soggetti: le escursioni più lunghe e la tariffa ‘all inclusive’. La musica che accompagna le immagini è il brano ‘I’m a believer’, nella versione originale di The Monkees, in linea con il pay-off del brand.



In Italia lo spot sarà on air in televisione, su YouTube, sui canali social Facebook, Instagram e TikTok, e sui principali network digitali. La pianificazione media della campagna è stata realizzata da Mindshare Italia, global media partner della compagnia.