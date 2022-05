Costa Crociere, al via Experience uniche fra Grecia e Turchia

di Paola Trotta

11:21

Tra le novità dell'itinerario su Turchia e Grecia di Costa Crociere che ha debuttato da Istanbul il 1 maggio con Costa Venezia, c'è quella di unire mare ed escursioni a terra in Experience uniche, dai menù di chef stellati a bordo alle nuove escursioni, tra cui anche quelle firmate National Geographic.

"L'offerta - spiega Roberto Alberti (nella foto), svp & cco di Costa- è stata ridisegnata per esplorare gemme nascoste e poco frequentate e per godersi le tradizioni, i sapori e i colori più autentici degli scali. È possibile, ad esempio, godere di un concerto privato in un anfiteatro romano a Efeso; vivere Istanbul by night; fare una crociera sul Bosforo; dormire nelle tipiche case scavate nella roccia nei paesaggi lunari della Cappadocia; rilassarsi nellepiscine naturali di Pamukkale; fare snorkeling tra i reperti inabissati della città di Mindo in compagnia di un archeologo. E ancora, passeggiare tra i vigneti di Kusadasi insieme a un enologo; andare a cavallo tra le pinete e la sabbia della spiaggia di Pamucak; esplorare le coste della penisola di Bodrum con un caicco privato; scoprire i segreti dell'Acropoli di Atene; rilassarsi sulle spiagge di Mykonos, Rodi o Creta".