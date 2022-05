di Amina D'Addario

08:03

“Il mercato italiano fino a qualche anno fa produceva 60-70 mila passeggeri l’anno. Nel 2019, con il booking trainato dagli americani, eravamo scesi a 12/13 mila passeggeri, mentre oggi, con il rafforzamento del prodotto e la ripartenza della struttura commerciale, puntiamo a ricostruire la nostra presenza in Italia”. Gianni Rotondo, general manager Emea di Royal Caribbean International, riassume così le tappe del rilancio della compagnia sul mercato tricolore.



L’occasione è il viaggio in anteprima dedicato alla stampa e al trade del prodotto di punta, la Wonder of the Seas, che avrà come home port Civitavecchia per tutta l’estate. “Oggi - mette in chiaro Rotondo - ripartiamo sull’Italia con le ultime due navi uscite dai cantieri, la Wonder of the Seas, che opererà nel Mediterraneo occidentale, e la Odyssey of the Seas, che avrà sempre Roma come porto di imbarco e farà crociere dalle 7 alle 11 notti nel Mediterraneo orientale. A queste si aggiunge poi una terza nave, la Brilliance su Ravenna, che proporrà un mix di Croazia e isole greche”.



L'andamento

Investimenti che hanno avuto effetti immediati sul booking: “Per quanto riguarda l’Italia nelle ultime quattro settimane le prenotazioni sono triplicate rispetto al 2019, quando - sottolinea - avevamo l’advance booking fortissimo degli americani che riduceva la capacità da vendere ad appena il 3%. Oggi che sulle navi che operano in Europa questa barriera non c’è più, abbiamo ancora il 40% della capacità da vendere e i mercati che si muovono più tardi si stanno muovendo bene”.