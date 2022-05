Arriva in Italia Sailwiz, la vacanza in barca a vela facile

12:30

Sbarca in Italia Sailwiz, la piattaforma spagnola spagnola per condividere i viaggi in barca a vela, senza bisogno di avere già un gruppo o uno skipper.

Sailwiz propone un nuovo concetto di turismo in barca a vela: slow e rispettoso dell’ambiente, aggregativo poiché facilita le nuove conoscenze e le nuove amicizie, e per tutte le tasche.



Molte persone che amano questo tipo di vacanza, infatti, spesso rinunciano a farla perché credono sia troppo dispendiosa, o perché non hanno un gruppo abbastanza numeroso per dividere la spesa della barca e dello skipper. Sailwiz mette in contatto gli skipper che organizzano viaggi di diversa durata, ma anche diversa tipologia con i turisti interessati e crea gli equipaggi con persone che desiderano fare la stessa esperienza.



“Con il nostro progetto vogliamo rendere accessibili e incentivare le vacanze in barca a vela – spiega Giulia Pigozzo, country manager Italia –. Crediamo sia un modo bellissimo per scoprire i territori da nuove prospettive, senza la fretta e senza stress, godendo non solo del luogo, ma del viaggio stesso”.



Tra le mete proposte, le isole Baleari, la Sardegna e le isole Greche, e da fine maggio prenderà il via un insolito Cammino di Santiago in barca a vela.



Per agevolare la comunicazione tra skipper ed equipaggio, e comunicare eventuali dubbi o esigenze particolari, Sailwiz mette in contatto le due parti tramite una chat diretta, così da poter dialogare senza alcuna intermediazione.