11:39

Ancora grandi manovre nel mondo del tour operating. Going annuncia l’apertura di una nuova sede operativa a Napoli in cui integrerà l’esperienza de I Viaggi del Delfino.

L’operazione viene condotta anche per ampliare il raggio d’azione sul mercato del Centro-Sud, sia dal punto di vista commerciale che da quello del prodotto. “Un percorso volto ad integrare all’interno del tour operator Going un bagaglio importante di expertise territoriale e di storia imprenditoriale”, si legge in una nota dell’azienda.



L’offerta in campo

La programmazione de I Viaggi del Delfino, viene ancora precisato, sarà confermata e proseguirà nel segno della continuità tramite Going. “Le destinazioni - viene ancora evidenziato - saranno integrate dalle linee di prodotto: Going Resort, con la struttura Perdepera in Sardegna e Bliss Nada Beach a Marsa Alam e soprattutto con il prodotto Going4Cruise costituito dalle combinazioni di soggiorno e tour con Msc Crociere”.



L’offerta coprirà “le principali destinazioni outgoing”, sia sul corto che sul medio e lungo raggio. Le proposte saranno inserite all’interno del portale di preventivazione e prenotazione b2b Going4You.



“La competenza in ambito di prodotto e di contenuto dello staff della nuova sede operativa di Napoli - afferma Maurizio Casabianca (nella foto), chief commercial and operations officer di Going - si integreranno sinergicamente con quello della sede di Milano. Un traguardo importante per una sempre maggiore distribuzione del prodotto Going sull’intero territorio nazionale”. Ivana Di Stasio “sarà la responsabile del booking di Napoli”.