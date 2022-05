Il lusso targato Msc entra nel vivo: float out per la prima nave Explora Journeys

di Alberto Caspani

09:48

Dopo la Cerimonia delle Monete, il Float out. Ancora un passo avanti per Explora I, la nave del nuovo brand lusso Explora Journeys di Msc Group, al contatto inaugurale con le acque liberate negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone.

“Il calendario per la consegna sta rispettando gli impegni presi nonostante la difficile situazione internazionale - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman cruise division Msc Group - ed entro 12 mesi esatti, il 30 maggio 2023, il nuovo gioiello della nostra flotta sarà lanciato ufficialmente: a guidarlo in mare Serena Melani, prima comandante donna in Italia di una big ship”.



La nave

Con una stazza di circa 64mila tonnellate, dotata di 371 suites, 67 penthouses, 22 residences (più un owner’s da 280 mq), Explora I anticipa le innovazioni di altri tre esemplari che riducono del 90% le emissioni di ossido di azoto, disponendo fra l’altro di sistemi per il contenimento del rumore sottomarino e, in futuro, di possibili motori a Gnl, per un investimento complessivo di 2 miliardi di euro. “Le navi di questa generazione - ha osservato Claudio Graziano, presidente Fincantieri - moltiplicano di 4.5 volte ogni euro speso; non a caso un esemplare da crociera su tre nel mondo viene prodotto da Fincantieri, con un carico di lavori nel 2021 pari a 36 miliardi di euro (il 2% del Pil nazionale)”. Grazie agli accordi con Msc Group, lo stabilimento di Monfalcone è diventato per Fincantieri il più grande per produzione di navi da crociere (42 dal 1990 e 7 in arrivo solo quest’anno), con un indotto di filiera in Friuli Venezia Giulia pari a 32mila posti di lavoro.