Valtur scommette su Zanzibar con l'Emerald Resort & Spa

10:41

Valtur amplia il raggio delle mete long haul con il 5 stelle Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa, della linea Escape, che suggella la partnership con la catena Emerald, associata a The Leading Hotels of the World.

L’ingresso di questo prodotto nella rosa Valtur va a potenziare l’offerta sulla stagione invernale del brand, già inaugurata con l’inserimento del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort nella proposta del marchio.



Le vendite prenderanno il via il 20 giugno e le prime partenze sono previste per il 1 novembre 2022, data in cui il resort aprirà per la prima volta i battenti. La struttura rappresenta una novità assoluta anche per The Emerald Collection.



“Siamo molto orgogliosi di questa nuova partnership strategica fra il nostro nuovo 5 stelle Emerald Zanzibar Resort & Spa e il gruppo Nicolaus/Valtur, che stimiamo e seguiamo da tempo nelle nuove strategie di sviluppo e rilancio del brand Valtur in Italia e nel mondo, e con cui lavoriamo già con i nostri resort alle Maldive. Per il nostro gruppo è un grande ritorno a Zanzibar con il primo di tre nuovi importanti progetti turistici che abbiamo sull’isola per i prossimi 3 anni” ha detto Ermenegildo Scarapicchia, presidente di The Emerald Collection.



“Con l’inserimento nella programmazione del Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa inauguriamo a tutti gli effetti il nuovo corso del lungo raggio di Valtur. Questa destinazione era già nella nostra rosa, ma il ritorno del 2022 avviene con un prodotto Escape che ha tutte le carte per diventare una delle nostre proposte di punta. La nuova partnership con il Gruppo proprietario è, inoltre, particolarmente rilevante poiché The Emerald Collection è una delle catene luxury più apprezzate al mondo, con riconoscimenti prestigiosi quale l’affiliazione a The Leading Hotel of the World. Oltre che per essere in grado di offrire alla distribuzione e ai clienti una novità di grande caratura, siamo doppiamente soddisfatti in merito a questa partnership, che prevede potenziali altre novità, poiché rappresenta il nuovo corso del posizionamento del marchio su un segmento di clientela upscale, e un concreto riconoscimento internazionale del valore del brand Valtur, costruito attorno all’eccellenza di ogni aspetto del servizio turistico” aggiunge Giuseppe Pagliara, a.d. di Nicolaus.



Il Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa, formato da 250 suite, si trova a Muyuni, nel nord-est di Zanzibar, a circa 45 minuti dall’aeroporto. La sua porzione di lungomare misura 10 ettari e offre accesso diretto a una scenografica laguna turchese, affacciata sull’isola di Mnemba.



Quattro i ristoranti, 4 i bar (tra cui una gelateria) e 4 le piscine (una per i bambini e una solo adulti) a disposizione degli ospiti.