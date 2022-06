Go World e Wwf Travel lanciano tre itinerari lungo il Sentiero Italia

12:55

Tre itinerari lungo il Sentiero Italia suggellano la partnership tra i tour operator Go World, Wwf Travel e Và Sentiero, la spedizione giovanile che tra il 2019 e il 2021 ha percorso, documentato e raccontato il Sentiero Italia in prima.

“La collaborazione con Wwf Travel è l’occasione per portare avanti la nostra mission di promozione delle aree interne italiane - spiega Yuri Basilicò, presidente e fondatore di Va’ Sentiero - soprattutto tra i giovani che sempre più sentono il bisogno di esperienze vere, a contatto con la natura e di relazioni ".



Gianluca Mancini, direttore Wwf Travel, aggiunge: “La valorizzazione dei territori ad alto contenuto naturalistico, sia in Italia che nel Mediterraneo, rappresenta per noi una priorità assoluta; affiancarci al progetto Va’ Sentiero significa farlo con un team di ragazzi straordinari che in questi anni hanno dato un grande contributo alla conoscenza e alla promozione del Sentiero Italia”.

I tre itinerari offrono ai clienti la possibilità di esplorare questi i percorsi avendo il team di Va’ Sentiero come guida e sono tutti progettati con l’obiettivo di assicurare un’esperienza autentica e di qualità in territori inediti e poco frequentati.



In dettaglio, si tratta di un percorso in Friuli Venezia Giulia, tra le Valli del Natisone, da Cividale del Friuli fino a Pulfero, di un itinerario in Abruzzo, dal Gran Sasso alla Majella e di un tour fra Umbria, Marche e Lazio, tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga.