La Russia ripiega sul turismo interno, tra i tour quello sulle tracce di Putin

17:33

Sono 24 le nuove rotte turistiche che la Russia, isolata a causa della sua invasione dell’Ucraina, sta mettendo a punto per sviluppare il turismo interno tramite l’Agenzia Russa del Turismo (Rosturism), il cui budget per il nuovo progetto ammonta a 1,2 miliardi di rubli, pari a circa 21 milioni di dollari.

Fiore all’occhiello il pacchetto ‘Vacanze siberiane’, che invita i russi a ripercorrere le tracce di Putin in un viaggio tra quelli preferiti dal presidente, che in passato si è fatto ritrarre innumerevoli volte mentre va a caccia o a cavallo nella taiga siberiana.

Il percorso si estende per oltre 1.200 chilometri, da percorrere in otto giorni in auto, nella regione di Krasnoyarsk, nelle repubbliche di Khakasia e Tuva. Secondo quanto affermato dal capo dell'agenzia Zarina Doguzova al Forum economico internazionale di San Pietroburgo - e riportato da Il Messaggero -, i primi turisti potrebbero fare il viaggio già a luglio.

Tra le altre proposte la ‘Strada dello Zar’ tra San Pietroburgo e Mosca e ‘The Day Begins Here’ sull'isola di Sakhalin.