Human Company e la spinta open air: il caso Hu Park Albatros Village

di Alberto Caspani

12:59

Nuovo parco avventura per bimbi, bioarchitetture per le case mobili e un occhio speciale sulla Val di Cornia. Con un +42% di arrivi a giugno e una media di 6.500 persone al giorno (su una capacità massima di 7mila), lo Hu Park Albatros Village di San Vincenzo (Toscana) è la dimostrazione di quali siano oggi le tendenze di successo nell’open air, ma anche le sue enormi potenzialità di crescita in Italia attraverso i 3 camping in town e i 6 village di Human Company.

I risultati

“In meno di tre settimane dall’apertura del 28 maggio scorso - spiega Marco Mainardi, direttore dello Hu di San Vincenzo - abbiamo raggiunto risultati da altissima stagione, tanto da prevedere già un record storico ben superiore alle cifre pre-covid. Il trend positivo beneficia del ritorno degli stranieri, in arrivo soprattutto da Germania, Olanda e da una sorprendente Polonia, ma è senza dubbio frutto di un mutamento di costume”.



Largo dunque a investimenti in nuovi impianti e attività sportive per rafforzare il target delle famiglie con bimbi 8-12 anni, così come alla creazione di spazi abitabili più ampi (da 8.60 a 10 metri di lunghezza per maxicaravan/tende glamp).