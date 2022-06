Shiruq, Elena Valdata: “Siamo giovani ma pronti a crescere rapidamente”

12:24

Il clima di generale ripresa che si respira nei viaggi a lungo raggio infonde ottimismo anche agli operatori che solo da qualche mese hanno cominciato la loro attività.

E’ il caso di Shiruq, che pur avvalendosi della professionalità di figure da anni attive nel comparto turistico, ha mosso i primi passi lo scorso ottobre.

Le mete più richieste

Elena Valdata (nella foto), fondatrice e general manager dell’operatore, sottolinea come “le prenotazioni sono in crescita, anche se a ritmo lento, per via delle varie circostanze che affliggono il travel. Se l’estate è stata un po’ frenata da contingenze esterne, abbiamo aspettative alte per l’autunno e l’inverno”.

In particolare, in Shiruq si sta assistendo a “un revival di Marocco e Giordania. Bene anche Israele per l’estate mentre per l’autunno le prenotazioni al momento si concentrano su Sudan - nostra destinazione di punta - Egitto e Cuba. Ci aspettavamo forse un po’ più di successo per la nostra Europa, ma essendo una startup sono troppe le variabili da tenere presenti a così pochi mesi dall’apertura”.



Le difficoltà

Fra le criticità ancora presenti in questa fase, Valdata segnala il booking last minute, che “è il trend del momento. In media la prenotazione ci giunge tra le 4 e le 6 settimane prima della partenza. Fra gli altri elementi critici, le continue cancellazioni dei voli e il loro costo. Un’ulteriore difficoltà è quella relativa alle dmc: talune stanno riprendendo solo ora le fila con alberghi e servizi, e data la situazione attuale del mercato non è facile ottenere contratti che soddisfino le aspettative. Anche ristabilire i rapporti umani, spesso con team di lavoro completamente nuovi, richiede tempo e molte energie”.



Il futuro

Shiruq però crede nel futuro e continua a investire. “Shiruq goes west: stiamo sviluppando diversi viaggi nelle Americhe, in particolar modo siamo ora concentrati su America centrale e meridionale: abbiamo da poco lanciato una proposta di viaggio a Cuba e nelle prossime settimane lanceremo Colombia e Guatemala. Inoltre, alla già ricca programmazione di Shiruq in Medio Oriente si aggiungono Iran, Oman e Turchia. Ulteriori sviluppi anche sulla Penisola Balcanica con l’inserimento di Albania e Serbia".



Per l’autunno sono attesi “ numeri di rilievo in Sudan, Egitto e Marocco. Per ciò che concerne l’inverno, Cuba sta già riscuotendo molto interesse. Stiamo inoltre puntando molto su Israele: abbiamo ideato proposte modulabili per prezzo e attività; tre gli itinerari attualmente presenti in catalogo. In Europa infine, prevediamo un sensibile incremento di prenotazioni per Malta”.

Isabella Cattoni