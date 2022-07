Mangia’s, Resorts and Clubs rinnova la partnership con RDS

15:09

Mangia's, Resorts and Clubs ha rinnovato la partnership con RDS 100% Grandi Successi. In programma fino al 24 luglio dirette radiofoniche e televisive, momenti di intrattenimento e party serali nelle suggestive cornici del Mangia’s Torre del Barone Resort a Sciaccamare e a Selinunte nel rinnovato Mangia’s Costanza Resort.



Con RDS On Summer torna a rivivere il format di successo della Resident Radio, rinnovato nella sua formula e connesso con i social media Mangia’s e RDS 100% Grandi Successi. Lo speaker Sergio Friscia trasmetterà live ogni mattina dalle 10 alle 12 dal resort, in collegamento con Anna Pettinelli. Novità dell’edizione 2022 la possibilità per gli ascoltatori di partecipare a party serali esclusivi, accompagnati da djset.



L’iniziativa rientra nella strategia di valorizzazione e riposizionamento del brand Mangia’s, Resorts and Clubs, che a dicembre 2021 ha siglato la partnership con HIP, controllata di Blackstone con investimenti complessivi in programma per 85 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi di rinnovare anche quest’anno la formula di successo della resident radio grazie alla partnership siglata con RDS 100% Grandi Successi - ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi -. Un’occasione per far riscoprire tutto il fascino dei nostri resort Torre del Barone e Costanza, due delle strutture fiore all’occhiello dell’offerta Mangia’s che rispecchia gli ultimi trend di soggiorno open air, sostenibile e all’insegna del benessere e del divertimento.”



“Siamo lieti di tornare ad animare le strutture del Mangia’s Resort con la nostra diretta e con le nostre attività di intrattenimento - ha aggiunto Massimiliano Montefusco, general manager di RDS 100% Grandi Successi -. L’estate è la stagione del divertimento e noi saremo ospiti dei Mangia’s Resorts per far vivere ai nostri utenti un’estate spensierata, al ritmo del divertimento e della grande musica targata RDS”.