Amo il Mondo: online la programmazione dedicata alla Giordania

08:43

Amo il Mondo allarga gli orizzonti alla Giordania. È infatti online da alcuni giorni il nuovo monografico digitale interamente dedicato al Paese. L’operatore, guidato dal direttore prodotto Roberto Servetti, non è nuovo alla destinazione poiché già dallo scorso autunno ha proposto i tour al mercato raccogliendo un’ottima accoglienza da parte del pubblico e delle agenzie.

Naturale è stata quindi la scelta di anticipare, alla pubblicazione dei nuovi cataloghi annuali online dal prossimo autunno, un catalogo monografico interamente dedicato alla Giordania. La brochure digitale propone sei tour e molteplici esperienze giornaliere per personalizzare l’avventura dei clienti una volta in loco. “Crediamo nella possibilità di fruire di un tour organizzato ma desideriamo dare la possibilità di personalizzarlo in base ai propri desideri, aggiungendo tappe, luoghi o esperienze - commenta Beppe Pellegrino, direttore generale – dormire nel deserto sotto un cielo stellato, emozionarsi a Petra o farsi cullare dalle acque del Mar Morto, sono solo alcune delle esperienze che proponiamo”.



Sfruttando i collegamenti diretti tra l’Italia e la Giordania operati dalla compagnia Royal Jordanian e i voli low cost, l’operatore offre tante proposte di viaggio, dalle più brevi che prevedono tour di 5 notti, ai combinati con altre destinazioni, ad esempio Dubai o Maldive, richieste in particolare modo da parte degli sposi che programmano il viaggio di nozze nel prossimo autunno.



“Per quanto riguarda il resto della programmazione di Amo il Mondo, abbiamo interamente confermato le proposte in Oriente – conclude il manager – trainato quest’anno dalla crescente richiesta per l’Indonesia e per la Thailandia. Rimane, inoltre, positivo l’interesse sugli Stati Uniti e in continuo aumento l’attenzione sulle destinazioni del Pacifico, in particolar modo sulle Fiji”.