Siam Viaggi lancia le Collection per i viaggi su misura

15:31

Si chiamano Siam Viaggi Collection le nuove proposte dell’omonimo tour operator, che ha operato una riorganizzazione dell’offerta orientata al viaggio su misura. Quattro le proposte che sono commercializzate al momento: City Collection, Adventure Collection, Sea Collection e Luxury Collection.

Pubblicità

“La scelta dei nomi è volutamente semplice al fine di identificare immediatamente la tipologia dell’offerta – spiega il t.o. in una nota -. Disponibili su tutti i brand: Travel Oceania, Travel North America e Travel South Africa. Grazie a queste collezioni vogliamo confermare il nostro costante impegno nella realizzazione di viaggi su misura, essendo comunque tutte queste proposte personalizzabili come da nostra filosofia”.



A settembre le nuove proposte verranno presentate ai partner b2b insieme all’anteprima delle novità per il 2023, ovvero Indigeno Collection e Outdoor Collection.