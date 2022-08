Disney Cruise, stop all'obbligo di vaccinazione sotto i 12 anni

09:03

Disney Cruise Line ha annunciato che agli ospiti di età inferiore ai 12 anni non sarà più richiesta la vaccinazione anti Covid.

Come afferma ttgmedia.com la misura scatterà dal prossimo 2 settembre; in precedenza, per imbarcarsi dai porti di Stati Uniti e Canada era richiesta la vaccinazione anche ai passeggeri di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.



Anche dopo il 2 settembre, comunque, la compagnia di navigazione chiederà il certificato di vaccinazione agli ospiti di età superiore ai 12 anni. Sotto questa età la profilassi è solo consigliata.



Restano in vigore le norme sui test, con casistiche diverse a seconda dello stato vaccinale: i pax immunizzati che forniscono il risultato negativo a un test effettuato entro due giorni prima dela partnenza sono esentati dal test al terminal crociere.