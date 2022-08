Kel 12 rivela il suo Iran, con nuovi itinerari tra natura e storia

15:50

Escursioni di carattere naturalistico, percorsi storico-architettonici, itinerari alla scoperta delle grandi città antiche. Un’Iran dalle mille sfaccettature, quello proposto da Kel 12, che declina la sua programmazione con pacchetti completamente diversi uno dall’altro, pervenire incontro alle esigenze di diversi target di clientela.



Alla scoperta del deserto

Una delle proposte, ‘Il deserto del Lut e le isole del Golfo Persico’, riguarda il Dasht-e Lut, il più grande deserto dell’antica Persia, e prevede una vera e propria spedizioni in stile sahariano, dedicata a chi ama i deserti e l’avventura. Ha inizio a Bam, patrimonio Unesco, con pernottamenti in un campo tendato mobile, nel cuore di Lut, per poi proseguire verso Sud alla volta delle isole del Golfo Persico, con notti passate tra villaggi di pescatori, spiagge selvagge e oasi di mangrovie. Le prossime partenze sono il 28 ottobre e il 28 dicembre in compagnia di un esperto Kel 12 e la durata è di 14 giorni.



Sulle tracce di una civiltà millenaria

Un altro tour guidato, ‘Storia di una civiltà millenaria’, dura 15 giorni e la prossima partenza è il 30 ottobre in compagnia di Fabrizio Crusco. Prevede tappe tra le testimonianze degli antichi regni e imperi della Persia, da Shustar, l’antica Susa, a Persepoli, fino alla tomba di Ciro a Pasargade, per poi seguire i tracciati della Via della Seta che conducono a Yazd, all'incrocio delle rotte carovaniere tra Occidente e Oriente, e visitare la Persia islamica di Shiraz e Isfahan, concludendo il percorso nella città santa di Mashhad.

Più breve, ma altrettanto ricco di tappe, ‘Tesori di Persia’, di 10 giorni, le cui prossime partenze sono il 30 settembre e il 14 ottobre, in compagnia di Paolo Brovelli. L’itinerario si snoda tra le città antiche per poi andare alla scoperta di Teheran, sostando a Kashan e Qom, la Città Santa.