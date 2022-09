di Remo Vangelista

08:01

Il progetto In Viaggi non si arresta. In casa Fruit sta prendendo sempre più corpo l’idea di effettuare la presentazione della nuova “vita” del brand al prossimo appuntamento fieristico a TTG Travel Experience.

Cristian Gabriele (nella foto), d.g di Fruit, in una recente intervista con la nostra agenzia di stampa aveva spiegato i passaggi del progetto. Progetto che guarderà all’ambito generalista e un business plan triennale che anticipa una chiusura nel 2025 a 20 milioni di euro di ricavi.



L’operazione al momento è nella fase di rilascio con la definizione del percorso e l’ingresso in società di alcuni manager che dovranno lavorare per il rilancio di un marchio che qualche stagione fa valeva una fetta interessante del mercato a medio raggio (con Mar Rosso su tutti).



Ora di fronte a un mercato in turbolenta evoluzione e attraversato da fasi stop&go la ripartenza di In Viaggi dovrà superare anche le normali diffidenze e resistenze del comparto.



Gabriele sa bene che riaccendere i motori del tour operator non sarà semplice. Ma la macchina è in piena attività e tra qualche settimana sarà tutto molto più chiaro.