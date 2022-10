Dimensione Sicilia lancia Sicilian Secrets speciale Capodanno

14:47

Dimensione Sicilia si presenta al TTG Travel Experience di Rimini forte dei risultati positivi del 2022. Cifre che, come spiega il direttore Julian Zappalà, hanno superato quelle del periodo pre-pandemia grazie ai tour in programmazione e ai viaggi 100% tailor made.

"Nell'immediato - spiega Zappalà - stiamo lanciando il Sicilian Secrets Speciale Capodanno con 2 partenze e 3 itinerari. Contemporaneamente stiamo programmando il Sicilian Secrets edizione 2023".



Tra le anticipazioni già rese note per la prossima stagione estiva troviamo la crociera in caicco alle isole Eolie, che nei mesi scorsi ha registrato una totale occupazione ben oltre le aspettative.



Inoltre, con un occhio sempre attento alla sostenibilità, non mancheranno prodotti come gli EcoTour e i tour naturalistici, le esperienze di viaggio in libertà con i self drive, i tour a tema e i viaggi incentive.