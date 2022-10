Club Med UK: la vacanza sci tiene malgrado la crisi economica

13:58

Gli sciatori non rinunciano alle vacanze bianche, anche a costo di spendere di più. È questo il risultato del rapporto annuale di Club Med ‘The Economy of Ski: The Financial Factors Impacting the Upcoming Season’, dedicato al mercato britannico, una delle colonne portanti delle presenze invernali sulle montagne italiane.

Secondo il report, nonostante l'attuale clima economico in UK, rimane ancora un "vero appetito" per le vacanze sulla neve poiché la nazione "cerca evasione".



E se è vero che il rapporto qualità-prezzo è il fattore principale valutato quest’anno per le prenotazioni, il 60% degli sciatori britannici prevede di spendere di più per una vacanza all'insegna degli sport invernali quest'anno.



Quest'anno, per la prima volta, il modello all-inclusive è la prima opzione per le strutture ricettive, superando il self-catering, che è stato il più gettonato per la stagione 2021/22. I clienti stanno anche cercando di organizzare le proprie vacanze in anticipo: l'87% degli appassionati di sci ha già prenotato il viaggio con sei mesi o più di anticipo.



La Svizzera (38%) continua ad essere la più gettonata per la stagione sciistica, seguita da Francia (37%), Austria (28%), Italia (27%) e Canada (23%).