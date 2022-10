Caldana: nuova edizione per il catalogo Magia di Inverno

14:21

E’ una programmazione che va dai primi ponti invernali fino a San Valentino quella contenuta nel nuovo catalogo Magia di Inverno di Caldana Europe Travel. Un’offerta arricchita e diversificata rispetto al passato con proposte che spaziano dagli evergreen ai suggerimenti originali.

Pubblicità

“La sezione “Viaggi d’inverno” ha una copertura estesa di tutta l’Europa – spiega il tour operator -, incluse alcune chicche speciali per il Capodanno, che spaziano dall'Islanda alla Lapponia, fino alle destinazioni italiane ed estere più tradizionali, come tutta la nostra amata Italia, l'Olanda, la Germania e la Francia, proposta con una vasta scelta di programmi di varia durata”.



Caldana riconferma la scelta di identificare per ogni tour alcune date in partenza garantita, per agevolare le vendite il più possibile, "un investimento commerciale che è stato particolarmente apprezzato dalle agenzie nella stagione in corso", conclude il t.o.