African Explorer, un nuovo sito per esperienze più tailor made

12:21

Cinquant’anni di viaggi in Africa raccontati attraverso una veste grafica rinnovata. È online il nuovo sito di African Explorer. Il portale presenta ora un’interfaccia completamente ripensata e mobile friendly, che rende l’esperienza di navigazione ancora più accessibile.

La programmzione dell’operatore è divisa cinque tipologie di viaggio, organizzate secondo un layout intuitivo e funzionale: tour per piccoli gruppi; viaggi individuali; viaggi di nozze; viaggi per famiglie; e partenze speciali per ricorrenze o festività.



Le cinque sezioni sono diverse per prezzi, durata e tipo di attività svolta, in modo da poter fornire a ciascun cliente la possibilità di un’Africa su misura, adatta alle proprie esigenze.



Il prodotto

Le proposte Africa degli uomini si concentrano principalmente nell’area occidentale del continente e sono destinate ad un pubblico alla ricerca di un taglio etnico-culturale nella propria esperienza in Africa, dei costumi e delle tradizioni antiche delle popolazioni locali; le proposte Africa degli animali sono, invece, pensate per chi ama gli scenari naturali, con safari a contatto con la fauna locale, immersi nella natura incontaminata dell’Africa orientale.



L’Africa del sud include invece proposte fly and drive in città, e nelle realtà culturali dell'Africa australe



“Il nuovo sito è stato pensato come uno strumento utile soprattutto per le agenzie - conferma Alessandro Simonetti, titolare African Explorer – è essenziale farsi trovare pronti a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più informato e alla ricerca di esperienze fatte su misura. Proprio per questo motivo su tutte le nostre destinazioni è possibile strutturare una proposta personalizzata sul singolo cliente, perché ciascuno possa trovare la sua Africa”.



Il sito non permette booking online per scelta. “Intendiamo seguire personalmente ogni pratica, parlare con i nostri referenti, gli agenti, comprendere di che tipo di cliente stiamo parlando, proporre soluzioni davvero ad hoc, ognuna diversa dalle altre – precisa Simonetti -. L’Africa è casa nostra e ogni volta che accogliamo qualcuno a casa nostra, vogliamo che torni poi alla sua felice e soddisfatto e con la voglia di tornare a trovarci”.