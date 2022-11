Carnival prende in consegna Celebration, seconda nave di classe Excel

09:21

Carnival Celebration entra nella flotta di Carnival Cruise Line. Seconda nave della flotta di classe Excel, gemella di Mardi Gras, è stata presa in consegna dalla compagnia di crociere ai cantieri Meyer Turku.

Pubblicità

La nuova nave dispone di un atrio alto tre ponti, dozzine di ristoranti e bar distribuiti in 6 aree tematiche, come l’820 Biscayne ispirato a Miami, The Gateway un omaggio ai viaggi, oltre alle montagne russe 'Bolt'.



Carnival Celebration arriverà a PortMiami il 20 novembre, dopo una crociera transatlantica di 14 giorni da Southampton. La sera si terrà la cerimonia di inaugurazione.



La nave ospiterà più di 5.200 passeggeri e opererà da Miami itinerari nei Caraibi orientali ed occidentali. Le crociere di una settimana toccheranno destinazioni come San Juan, Porto Rico, Cozumel, Messico e Grand Turk.