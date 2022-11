L'inverno secondo Gioco Viaggi, un catalogo per chi ama la montagna

12:32

Sono trenta distribuite fra Trentino, Valle d’Aosta e Austria le strutture, tra hotel e residence, incluse in ‘Montagna Collection Inverno 2022-23‘, il catalogo di Gioco Viaggi che si caratterizza per le proposte flessibili e l’interessante rapporto qualità/prezzo.

"Oltre alle crociere, il nostro core business dal 1987 e pur sempre la parte più importante del nostro lavoro - osserva Luigi Torre, titolare di Gioco Viaggi - in questi due anni gli agenti di viaggio hanno imparato a riconoscerci e darci fiducia anche per la prenotazione di viaggi di prossimità in montagna, insieme al nostro catalogo di grande successo Corsica Collection, per il mare estate”.



Dopo il buon riscontro dell’edizione estiva, ecco dunque la versione invernale di Montagna Collection “nella quale - sottolinea Torre - abbiamo pubblicato solo una selezione delle tante strutture con le quali collaboriamo e abbiamo contratti preferenziali”. Il catalogo è disponibile in formato digitale ed è consultabile e scaricabile sul sito di Gioco Viaggi.