di Paola Trotta

08:45

“Nel 2022 abbiamo registrato un record di booking sul mercato italiano, grazie a circa 7mila adv che hanno lavorato con noi - spiega Leonardo Massa (nella foto), managing director Italia di Msc Crociere, che fa un bilancio, dati alla mano. “Oggi fatico ad immaginare un'adv che non venda in un anno almeno una crociera con Msc”.

Altro dato record è che “A livello globale, Msc ha registrato 400mila prenotazioni nel solo mese di ottobre, relative al booking della stagione invernale 2022/23 e dell’estate 2023. Infatti la buona notizia è proprio il ritorno all’advance booking. “Stiamo lavorando con il trade per far aumentare il prezzo medio, perché è vero che nel 2022 abbiamo fatto grandi volumi, ma è anche vero che abbiamo definito un prezzo medio abbastanza basso e ora, che finalmente è ripartito l'advance booking, stiamo già vendendo tutto il 2023”.

E “negli ultimi 40 giorni Msc ha venduto per l'estate 2023 più di quanto venduto nel 2019, quando la parola Covid non esisteva”.