Rinvio per il battesimo di Norwegian Viva: ecco le modifiche all’operativo

09:49

Ancora un rinvio per l’ingresso in flotta delle nuove navi a causa dei ritardi nelle catene di fornitori. A essere colpita questa volta è stata Norwegian Cruise Line, che ha dovuto spostare in avanti il battesimo della seconda nave della Classe Prima, Norwegian Viva, fissato per l’estate del 2023.

Come conseguenza sono state cancellate le crociere previste tra il 3 luglio e il 17 agosto e la compagnia ha riposizionato la Getaway sugli itinerari previsti.



Per i clienti c’è ora la possibilità di riprenotare sull’altra nave con uno sconto del 20 per cento oppure ricevere un rimborso completo. In entrambi i casi è previsto anche uno sconto del 10 per cento per una futura crociera.