Via ai fondi per i bus turistici, An.Bti: “Una grande notizia”

15:26

Via libera dal Ministero del Turismo ai 5 milioni di euro previsti dal Fondo unico per il turismo per i bus turistici. Il dicastero ha infatti pubblicato nelle scorse ore il bando per l’erogazione dei contributi. “È una grande notizia non solo per la battaglia che abbiamo fatto in questi mesi per il riconoscimento di sostegni che possano in parte arginare le perdite causate dal Covid e da questa fase di crisi economica generale, ma soprattutto perché si tratta del primo intervento auspicato per ricevere il naturale riconoscimento nel settore del turismo e rientrare, di conseguenza, nel Fondo gestito dal Ministero”, commenta in una nota Riccardo Verona, presidente di An.Bti (Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani).

Pur esprimendo apprezzamento per la misura, l’associazione ravvisa però “la necessità di intervenire su alcuni provvedimenti in discussione in questi giorni, come il Dl Accise e il Dl Aiuti Quater”. Su questi temi An.Bti sarà oggi in audizione in Commissione Bilancio al Senato.