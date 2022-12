Msc Seascape: domani il battesimo a New York

08:47

Msc Seascape è arrivata ieri a New York in vista del battesimo che si terrà domani presso il Manhattan Cruise Terminal. Msc Seascape sarà la prima nave della compagnia a essere battezzata nella Grande Mela, rendendo così omaggio al nuovo ruolo di New York quale homeport di Msc Crociere negli Stati Uniti, a partire da aprile 2023.

Tra i punti di forza della nave si annoverano opzioni di intrattenimento a bordo tecnologicamente avanzate, tra cui il nuovo Robotron, una giostra che offre il brivido delle montagne russe in mare unito a un'esperienza musicale personalizzata con dj.

Fra gli altri highlights, sei spettacoli teatrali e 98 ore di esperienze esclusive a bordo con elementi interattivi; 700 mq di spazio dedicato ai bambini e opzioni di divertimento all'avanguardia; 2mila 270 cabine, con 12 tipi diversi di suite e cabine con balcone; 11 punti di ristoro, 19 bar e saloni, sei piscine; lo Msc Yacht Club più grande e più lussuoso della flotta di Msc ; un'ampia passeggiata sul lungomare, lunga oltre 540 metri; un 'Ponte dei Sospiri' con pavimento in vetro al ponte 16 con una vista unica sul mare.



Msc Seascape offrirà due diversi itinerari di 7 notti nei Caraibi con partenza da Miami alla volta dei Caraibi orientali, con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau, San Juan e Puerto Plata oppure dei Caraibi occidentali, con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve, Cozumel, George Town e Ocho Rios in Giamaica.