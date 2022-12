Quality Group, itinerari ‘Fancy’ dall’Australia a Canada e Perù

12:55

Rileggere i grandi classici in modo originale: a proporlo è Quality Group, che ha studiato una nuova serie di itinerari fra autenticità, esperienza e avventura e active.

Discover Australia presenta Fancy Australia Revolution: l’Australia accessibile a tutti grazie a 4 nuove proposte di itinerari di breve durata (11/13 giorni) che riescono a conservare tutti gli highlight della destinazione a un prezzo appetibile. Il tutto è favorito dal nuovo collegamento diretto che collega Roma Fiumicino con Perth che ha anche consentito lo sviluppo di proposte su tutto il Western Australia.



“Abbiamo riconfermato tutti i prodotti e i programmi anche esclusivi d’epoca pre-covid, fatto non del tutto scontato, con un calendario di partenze di tour in esclusiva con guida in italiano, distribuite su tutto il corso dell’anno. Sia per l’Australia che per la Nuova Zelanda presentiamo due nostri tour in esclusiva che si aggiungono agli itinerari classici, rivisti anche in chiave ‘Fancy’, parcellizzati sull’est e ovest del Paese, per estendere l’esperienza di viaggio in Australia a chi non può concedersi periodi particolarmente lunghi. Una scelta premiante a quanto dimostrano i dati: le vendite , concentrate nel secondo semestre, sono infatti in ripresa e rispetto al passato notiamo un incremento delle richieste di viaggi individuali e in famiglia” ha spiegato Roberto Boni, product manager Discover Australia.



Il Canada de Il Diamante registra un buon andamento delle prenotazioni e rileva un cambio di passo della clientela, sempre più incline alla qualità del servizio e del prodotto.

“Viaggiare bene è la richiesta che arriva dalla nostra clientela e che contraddistingue questo 2022. Sono infatti in netto incremento le prenotazioni di posti in business class e premium economy e chi viaggia con noi non lascia nulla al caso e cerca di completare gli itinerari con esperienze insolite e possibilmente uniche - aggiunge Rosanna Nicastro, product manager Canada Il Diamante -. Per rispondere a questa tendenza abbiamo inserito nella nostra programmazione la nuova sezione Canada Experience & Wildelife che racchiude un’ampia selezione di proposte consigliate per rendere il viaggio indimenticabile”.



Le richieste per viaggi QActive, QSmart e QExperience in Perù con Mistral Tour sono in significativo incremento, con numeri raddoppiati rispetto sia al 2019 che alle previsioni del 2020.

Se le proposte di itinerari guidati in bus e gli over 50 continuano a rappresentare lo zoccolo duro della programmazione e della nostra clientela, è sicuramente in atto un cambiamento che riguarda sia la fascia d’età che le abitudini di consumo.



“Si amplia infatti il target dai 20anni in su che è la fascia di clientela sulla quale l’operatore sta scommettendo dal 2019, investendo nella costruzione di proposte di viaggio rispondenti alle loro esigenze; di pari passo sono cambiate le abitudini dei clienti che, in generale, richiedono sempre più frequentemente itinerari QExperience che includono percorsi in bici a Lima o il trekking sulle montagne arcobaleno, piuttosto che escursioni in dune buggy a Paracas oppure esperienze soft, ma allo stesso tempo adrenaliniche ed emozionanti come l’e-bike in valle sacra” chiude Gian Marco Caprotti, product manager Perù di Mistral Tour.