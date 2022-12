Club Med: battesimo ufficiale per il resort di Tignes

12:31

Club Med ha inaugurato il resort Club Med Tignes, situato nel cuore della stazione sciistica di Tignes.

Dopo 18 mesi di lavoro e un investimento di quasi 130 milioni di euro, in partnership con Banque des Territoires, il presidente di Club Med Henri Giscard D’Estaing ha confermato lo stretto rapporto con questa stazione sciistica di fama internazionale.



L’apertura ufficiale del resort premium e l’accoglienza dei primi ospiti è avvenuta domenica scorsa e a oggi è già stato registrato un tasso di occupazione superiore all'80% per le vacanze di fine 2022 e per il mese di gennaio.

Club Med Tignes, aperto sia per la stagione invernale che per quella estiva, ha una capacità di 430 camere; ha creato quasi 400 posti di lavoro diretti e più di 200 indiretti e dispone anche di 338 camere per i dipendenti.



“Club Med è presente a Tignes sin dalle origini della stazione sciistica e, dopo due anni di assenza, siamo felici di mostrare il nostro attaccamento a questa stazione di fama internazionale con il nuovo resort, situato in una posizione eccezionale, a pochi passi dalla funivia Gran Motta - ha dichiarato Giscard D’Estaing durante l’inaugurazione -. Club Med Tignes è in procinto di ottenere la certificazione Breeam a livello Very Good. Da questo inverno, Club Med Tignes ha una missione: offrire ai clienti la migliore esperienza in montagna e vacanze all’insegna dello spirito libero”.



“Siamo lieti che la storia tra Tignes e Club Med, due marchi storici e forti nel turismo internazionale, continui con l'ambizione di riuscire nella transizione verso un turismo rispettoso del nostro pianeta - ha aggiunti Serge Revial, sindaco di Tignes -. In qualità di sindaco, sono orgoglioso che Club Med si trovi nel cuore della nostra frazione di Val Claret, facilitando l'integrazione dei clienti e dei dipendenti Club Med nel nostro ecosistema attraverso la scoperta dello spirito che lega tutti noi abitanti di Tignes”.



Durante l’evento d’inaugurazione il resort ha ospitato quattro workshop, il cui scopo era quello di svelare agli stakeholder della montagna i retroscena dell'apertura di una delle strutture Club Med.

Alla cerimonia hanno preso parte oltre al sindaco di Tignes Serge Revial, il senatore di Savoia Cédric Vial, il vice prefetto di Albertville Christophe Heriard, la direttrice regionale Auvergne-Rhône Alpes della Banque des Territoires Barbara Falk, il presidente Snmsf Éric Brèche.