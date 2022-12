E-Dway lancia un’app per scoprire percorsi alternativi

14:01

La startup E-Dway nasce in piena pandemia, in un periodo in cui tutti siamo stati chiamati a riflettere su un futuro più green e sostenibile. La giovane azienda fiorentina fiorentina ha sviluppato un’app per la condivisione di percorsi turistici alternativi e il noleggio di mezzi elettrici in completa autonomia per scoprire il territorio in maniera ecosostenibile e unica.



“Il nostro contributo al benessere del pianeta è stato la realizzazione di una piattaforma che permettesse al turista di esplorare il nostro territorio attraverso percorsi poco battuti e con mezzi elettrici all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Siamo convinti che la tecnologia rappresenti lo strumento migliore per costruire un turismo alternativo, a misura d’uomo e più responsabile” spiega Nadia Mangiavacchi (nella foto), ceo di E-Dway.

Per accelerare ulteriormente la crescita dell’azienda, il team di E-Dway ha avviato una campagna di equity crowdfunding su Opstart che ha già ampiamente superato l’obiettivo minimo di raccolta. “Diventare soci di E-Dway vuol dire investire in economia reale e industria 4.0 puntando su una startup che opera in un mercato in fortissima espansione, quello del turismo esperienziale e del noleggio di mezzi elettrici che negli ultimi tre anni ha avuto un fortissimo incremento” aggiunge Mangiavacchi.