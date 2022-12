Pierre & Vacances Center Parcs e Medallia: al via la partnership

17:27

Medallia, azienda che propone soluzioni per la gestione dell’esperienza dei clienti e dei dipendenti e Groupe Pierre & Vacances Center Parcs hanno stretto un accordo di collaborazione che prevede per il Gruppo P&V l’utilizzo della piattaforma software per l’experience management.

"Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova partnership con Medallia, un nuovo passo nell’implementazione della nostra strategia finalizzata ad aumentare la soddisfazione del cliente - hanno dichiarato Laurène Beurdeley e David Sandier, ccp di Pierre & Vacances -. Siamo certi che una maggiore attenzione alla voce del cliente sia la chiave per migliorare ancora le esperienze che offriamo ai nostri ospiti".



"Siamo entusiasti di lavorare con Groupe Pierre & Vacances Center Parcs per aiutarli nel rendere la permanenza nelle loro strutture sempre più appagante e gratificante - ha aggiunto Agnieszka May Sadowska, svp per l'Europa di Medallia -. La relazione fra i clienti e i player del mondo hospitality è cambiato e le organizzazioni leader riconoscono che l'experience è diventata un driver fondamentale per il successo aziendale. Per stare al passo con i mutevoli andamenti del mercato e le aspettative crescenti, è centrale comprendere il sentiment dei propri ospiti in ogni punto di contatto, ma anche dei propri dipendenti, per agire rapidamente al fine di offrire esperienze eccezionali".



Dalle attività on site a quelle digitali, dal contact center all’area risorse umane, vendite e marketing, fino alle ricerche di mercato, la piattaforma di Medallia sarà in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ogni dipartimento aziendale e team, riuscendo al contempo a guidare la trasformazione aziendale, mettendo al centro delle decisioni anche l’ascolto dei feedback dei clienti e dei collaboratori.