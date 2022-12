Holland America Line: 4 navi in Europa nel 2024

16:21

Holland America Line si prepara al 2024 e svela le novità di prodotto. Saranno 4 le navi impiegate in Europa su itinerari da 14 giorni e oltre con svariate partenze dai porti del Nord Europa e non solo.

Le crociere, operate da aprile a novembre, vedranno protagoniste le navi Nieuw Statendam, Rotterdam, Oosterdam e Zuiderdam che navigheranno da 11 porti d'imbarco tra cui, in Italia, Civitavecchia e Trieste. Le due città italiane saranno tra le tappe di Oosterdam per tour nel Mediterraneo che toccheranno anche Atene e Barcellona.



Come riporta travelpulse.com, nel 2024 Holland America Line tornerà alle Canarie e a Bermuda con un'offerta complessiva quanto mai diversificata. G. G.