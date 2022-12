08:03

“Una notizia attesa da tempo che, comunicata in questo momento e in questo modo, suona priva di senso”. Così il presidente del Quality Group, Michele Serra (nella foto), ha accolto l’annuncio arrivato quasi a sorpresa dalla Cina della riapertura delle frontiere a partire dal prossimo anno.

Attraverso un tweet, Serra ha espresso perplessità per i tempi e i modi dell’operazione, dopo la lunga chiusura dovuta all’applicazione della politica ‘Zero Covid’, ma si dice pronto a ripartire con la programmazione: “Io comunque mi preparo”, ha scritto nel suo post.



Le nuove regole

Quello atteso per il prossimo 8 gennaio è il primo vero allentamento delle misure anti-Covid nei confronti degli arrivi dall'estero dall'inizio del 2020. Da quel giorno l'unico requisito per accedere nel Paese sarà un tampone negativo effettuato entro 48 ore dalla partenza. Un netto cambiamento rispetto agli otto giorni di isolamento previsti attualmente.



In arrivo novità anche sul fronte dei visti. Il Governo ha infatti annunciato che faciliterà le richieste anche per motivi come lo studio e il ricongiungimento familiare. Inoltre sarà sbloccato il limite sui voli internazionali e sarà riaperto il turismo in uscita. A. N.