08:03

Carnival Corporation ha deciso di rallentare la propria attività di costruzione così da mantenere la spesa contenuta e moderata la crescita dell'offerta. Sono queste le dichiarazioni di Josh Weinstein, ceo e presidente della compagnia.

All'orizzonte nessuna nuova nave eccetto per le quattro già in ordine fino al 2025 (Carnival Jubilee, Queen Anne, Sun Princess e la sua gemella) e la piccola Seabourn Pursuit, nave da spedizione in consegna nel 2023. Nessuna consegna è invece in calendario nel 2026.



“Nel futuro prossimo ci impegniamo a utilizzare il previsto forte afflusso di cassa per rinforzare il bilancio e saremo disciplinati e rigorosi nel prendere decisioni su nuove costruzioni", spiega Weinstein su themeditelegraph.com.



Non ci saranno news nemmeno per gli altri brand dell'azienda, Costa Crociere e Aida inclusi. Proprio Costa, peraltro, eliminerà due navi dalla propria flotta (dovrebbe trattarsi di Costa Fortuna e Costa Magica), così come Princess Cruises che potrebbe dire addio alla sua Grand Princess.