Viaggio a bordo di Explora Journeys: ecco i dettagli delle suite

L’obiettivo è di rappresentare una vera ‘Home at Sea’ con raffinate suite che offrono spazio e comfort ai passeggeri. Stiamo parlando delle sistemazioni di lusso ideate dalle navi di Explora Journeys, che le ha realizzate tutte con terrazza, zona pranzo all’aperto e ampie finestre per massimizzare la luce naturale e garantire vedute panoramiche. La superficie va dai 35 ai 280 mq e sono le più grandi del settore.

Quattro le categorie, a cominciare dalle Ocean Terrace Suite di 35 mq con divano letto. Le Ocean Penthouse, invece, hanno una superficie che va dai 43 ai 68 mq e dispongono di sala da pranzo privata per quattro persone e ampio salotto, ottimo anche per chi deve lavorare. Anch’esse sono dotate di ampi balconi.



Le Ocean Residences hanno invece una superficie di 70-149 mq e rappresentano davvero il concetto di ‘casa sul mare’, disponendo di zona giorno, pranzo e notte separate, oltre ad avere un’area salotto con tavolo da pranzo. I balconi hanno una zona pranzo privata e una vasca idromassaggio con vista mare e il bagno è in marmo. A disposizione degli ospiti c’è il servizio di maggiordomo dedicato.



Servizio che è disonibile anche per il più grande alloggio a bordo, l’Owner’s Residence di 280 mq di cui 125 dedicati alla terrazza, che copre tutta la lunghezza sul fianco della nave. All’esterno ci sono una vasca idromassaggio, una doccia, lettini, il tavolo da pranzo e un’area salotto.

All’interno, la Owner’s Residence offre zone pranzo e notte separate e un salotto dotato di poltrone e divano. Il bagno è dotato anche di un bagno turco privato.