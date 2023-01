Francia, finisce l'avventura di MagicStay: il portale è in liquidazione

15:22

MagicStay, l’Airbnb francese dei viaggi d’affari, è in liquidazione giudiziaria. Atout France lo ha rimosso dal registro degli operatori di viaggi e vacanze della Francia, rimarcando così la cessata operatività del portale.

Con sede a Grasse, nelle Alpi Marittime, MagicStay aveva sviluppato un’interfaccia per l’affitto di appartamenti equipaggiati per ospitare i viaggiatori d’affari e Charles Petruccelli, ex presidente globale della divisione viaggi di American Express, era entrato a far parte del comitato consultivo dell’azienda dicendo che “il posizionamento 100% b2b di MagicStay mi ha attratto perché soddisfa le specificità del mercato dei viaggi d'affari".



Tutto questo però, come spiega l’Echo touristique, accadeva molto prima della crisi sanitaria e del suo impatto devastante sul settore dei viaggi d'affari.



A nulla era valsa la mossa del suo direttore, Valéry Linyer, che negli ultimi mesi lo aveva posizionato anche come sito per l’affitto di case vacanza. La piattaforma aveva completato un round di finanziamento di 3 milioni di euro nel 2019; dal suo lancio nel 2013 aveva raccolto un totale di 8 milioni di euro.