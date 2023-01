La Giordania promuove i charter, tornano gli incentivi per gli operatori

15:15

Tornano anche per l’anno 2023 i sussidi che il Jordan Tourism Board elargirà ai tour operator che utilizzano voli Itc, allo scopo di promuovere le operazioni charter verso la Giordania. L’operatore che utilizza voli charter riceverà un sussidio di 80 dollari per passeggero che soggiorna per un periodo di almeno 6 notti in Giordania nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto. Il sussidio sarà di 70 dollari per passeggero che resta per un minimo di 5 notti in Giordania nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto. Sarà invece di 50 dollari per passeggero che resta almeno 6 notti in Giordania nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre.

Infine l’operatore riceverà 40 dollari per passeggero che soggiorna per un minimo di 5 notti nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre. Eccetto per il periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio, è richiesto un minimo di 3 voli charter continuativi come condizione per ottenere uno degli incentivi sopraindicati. Non è previso alcun incentivo per passeggeri che soggiornano in Giordania meno di 5 notti.