Cuba, multa milionaria a quattro compagnie di crociera

14:12

Norwegian Cruise Lines sarebbe stata condannata a pagare una multa milionaria per aver operato in un porto cubano confiscato dal regime di Fidel Castro. Secondo quanto riportato da Preferente, la giustizia di Miami avrebbe condannato la compagnia a pagare circa 100 milioni di euro.

Secondo le informazioni fornite dal Miami Herald riprese da El País, le indagini andranno oltre, dal momento che nel conflitto sono coinvolte anche Carnival, Msc e Royal Caribbean. Sembrerebbe infatti che anche queste compagnie potrebbero dover sottostare a una sanzione simile, portando l’importo complessivo della multa a oltre 400 milioni di euro.



I soggetti interessati hanno presentato ricorso, affermando di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e licenze da parte del Governo statunitense per operare nel porto. Tuttavia, il giudice ha stabilito che questo "non esonera automaticamente gli imputati dalla responsabilità se sono stati coinvolti in attività turistiche vietate dalla legge".